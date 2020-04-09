В Самарской области пять детей-сирот получат квартиры
Прокуратура Новокуйбышевска продолжает осуществлять надзор за исполнением законодательства о защите прав несовершеннолетних и молодежи. За первые месяцы 2020 года представители надзорного органа направили в суд города 8 исковых заявлений с требованием к администрации.
– Суть требования – предоставить детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, благоустроенные жилые помещения специального жилищного фонда, – говорится в сообщении прокуратуры Самарской области.
В настоящее время пять исковых заявлений прокурора удовлетворены судом в полном объеме. Остальные заявления находятся в стадии рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU