В Самарской области пять детей-сирот получат квартиры

9 Апр 2020 2020-04-09T16:41:00+03:00

Еще три заявления будут рассмотрены судом позже Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом вопросе им помогла прокуратура региона

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Прокуратура Новокуйбышевска продолжает осуществлять надзор за исполнением законодательства о защите прав несовершеннолетних и молодежи. За первые месяцы 2020 года представители надзорного органа направили в суд города 8 исковых заявлений с требованием к администрации.

– Суть требования – предоставить детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, благоустроенные жилые помещения специального жилищного фонда, – говорится в сообщении прокуратуры Самарской области.

В настоящее время пять исковых заявлений прокурора удовлетворены судом в полном объеме. Остальные заявления находятся в стадии рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU