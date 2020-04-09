2020-04-09T16:41:00+03:00
Общество

В Самарской области пять детей-сирот получат квартиры

В этом вопросе им помогла прокуратура региона
Владислав КИРСАНОВ
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Еще три заявления будут рассмотрены судом позжеЕще три заявления будут рассмотрены судом позжеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Новокуйбышевска продолжает осуществлять надзор за исполнением законодательства о защите прав несовершеннолетних и молодежи. За первые месяцы 2020 года представители надзорного органа направили в суд города 8 исковых заявлений с требованием к администрации.

– Суть требования – предоставить детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, благоустроенные жилые помещения специального жилищного фонда, – говорится в сообщении прокуратуры Самарской области.

В настоящее время пять исковых заявлений прокурора удовлетворены судом в полном объеме. Остальные заявления находятся в стадии рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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