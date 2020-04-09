2020-04-09T16:51:29+03:00
Общество

В Самаре блюда от поваров известных ресторанов теперь можно заказать на дом через Rest-Go

Новый проект в поддержку сотрудников самарских ресторанов запустила УК "Поляна" совместно с сервисом доставки Rest-GoO
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Вкусную еду привезут домойВкусную еду привезут домой
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В Самаре решили поддержать поваров местных ресторанов, которые сейчас временно не могут работать на выдачу блюд в зале в период самоизоляции. УК "Поляна" совместно с Rest-go.ru запустили новый проект в поддержку сотрудников ресторанов, которые в этот сложный период, к сожалению, не могут работать, как прежде.

- RestGo - это доставка доступной домашней еды. Повара таких ресторанов, как Перчини, Чучвара, Дом Нино, Патари, People's, DuPain готовят знакомые и любимые с детства блюда для доставки. А официанты переквалифицировались в пеших курьеров. Завтрак, обед, ужин - всё это они приготовят и бесконтактно доставят к вашему дому. Таких цен за блюда, вы не видели уже давно. Салаты от 35 рублей, а горячее от 110 рублей! - рассказывают в компании.

На днях в доставке значительно расширили ассортимент блюд, куда вошли новинки:

- Пицца с ветчиной 110 рублей,

- Бургер с куриной котлетой 120 рублей,

- Готовые пироги (Курник, рыбник, вишнёвый штрудель) от 160 рублей,

- Торт "Графские развалины" 300 рублей. "Горячая" новинка - полуфабрикаты на доставку

-Вареники с картофелем и сыром 190 рублей (500 гр)

-Пельмени Чучвара (курица/говядина) 250 рублей/ 300 рублей (500 гр)

-Хинкали (говядина/баранина) 290 рублей (500 гр)

-Чебуреки и пр. Сделайте то, что давно откладывали, а обед для вас приготовит RestGo.

Полный ассортимент указан на сайте rest-go.ru и в инстаграмме @restgo.ru

Заказать можно: rest-go.ru или по телефону 211 -10 -10.

Поддержите ребят, заказывайте Rest.go к себе домой! Чаевые приветствуются, но всегда остаются на ваше усмотрение.

Заказывайте доставку любым удобным способом: сайт rest-go.ru, или по телефону 211-10-10

За обновлениями следите на @restgo.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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