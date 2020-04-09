Жителю Самары получил денежный штраф за несоблюдение режима самоизоляции
Сотрудники полиции Самары продолжают вести контроль за соблюдением режима самоизоляции граждан, вернувшихся из-за границы. Так, стражи порядка выявили 24-летнего местного жителя, который в конце марта вернулся на родину из Таиланда.
– Несмотря на обязанность соблюдать карантин, мужчина передвигался по городу на своем автомобиле. Этим он создавал угрозу здоровью окружающих, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Нарушитель получил штраф за свое административное правонарушение. Подробнее узнать о проверке режима самоизоляции в Самаре и о тех, кто заплатит за его нарушение штраф, можно в нашем материале.
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Полиция проверяет самоизоляцию в Самаре .
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ИСТОЧНИК KP.RU