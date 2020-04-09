Жителю Самары получил денежный штраф за несоблюдение режима самоизоляции

9 Апр 2020 2020-04-09T20:04:08+03:00

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Сотрудники полиции Самары продолжают вести контроль за соблюдением режима самоизоляции граждан, вернувшихся из-за границы. Так, стражи порядка выявили 24-летнего местного жителя, который в конце марта вернулся на родину из Таиланда.

– Несмотря на обязанность соблюдать карантин, мужчина передвигался по городу на своем автомобиле. Этим он создавал угрозу здоровью окружающих, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Нарушитель получил штраф за свое административное правонарушение. Подробнее узнать о проверке режима самоизоляции в Самаре и о тех, кто заплатит за его нарушение штраф, можно в нашем материале.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

Полиция проверяет самоизоляцию в Самаре .

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ИСТОЧНИК KP.RU