2020-04-09T20:04:08+03:00
Общество

Жителю Самары получил денежный штраф за несоблюдение режима самоизоляции

24-летний мужчина вместо карантина разъезжал по городу на своем авто
Владислав КИРСАНОВ
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Своими действиями мужчина создавал угрозу здоровью окружающихСвоими действиями мужчина создавал угрозу здоровью окружающихФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Сотрудники полиции Самары продолжают вести контроль за соблюдением режима самоизоляции граждан, вернувшихся из-за границы. Так, стражи порядка выявили 24-летнего местного жителя, который в конце марта вернулся на родину из Таиланда.

– Несмотря на обязанность соблюдать карантин, мужчина передвигался по городу на своем автомобиле. Этим он создавал угрозу здоровью окружающих, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Нарушитель получил штраф за свое административное правонарушение. Подробнее узнать о проверке режима самоизоляции в Самаре и о тех, кто заплатит за его нарушение штраф, можно в нашем материале.

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Полиция проверяет самоизоляцию в Самаре .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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