Дмитрий Азаров выбрал тех, кто начнет работать в Самарской области с 13 апреля

9 Апр 2020 2020-04-09T18:22:38+03:00

Никакая самоизоляция не помешает начать работать в Самарской области с 13 апреля МФЦ, ЗАГСам, промышленникам и многим другим

Изменить размер текста: A A

Дмитрий Азаров определился со списком жителей, которым придется начать работать в Самарской области уже 13 апреля. Этому не помешает никакая самоизоляция и коронавирус, которого, к слову, в регионе ни у кого не находят с начала месяца (один случай почти не в счет). На оперативном штабе утвердили перечень таких предприятий.

В их число войдут компании обрабатывающей промышленности, ремонтники бытовой и компьютерной техники, те, кто занимается химчисткой, уборкой и дезинфекцией, и все организации, предоставляющие государственные и муниципальные услуги.

Начнут работу МФЦ и ЗАГСы, которые могут предоставлять услуги дистанционно, по предварительной записи приглашая заявителя.

Конечно, работодателям придется попотеть, чтобы получить разрешение: им нужно соблюсти все санитарные требования, обеспечить дистанцию между людьми, оставить дома тех, кто не сильно нужен прямо сейчас.

В новом постановлении, которое пока не появилось, будет обозначен лишь список организаций, которым точно нельзя работать. Остальным работать разрешат, но с жестким соблюдением требований, контролем и ответственностью. Штрафы немаленькие: от 100 до 300 тысяч рублей на юрлицо, от 50 до 150 тысяч рублей на предпринимателя и юрлицо.

Не получится открыться у бассейнов, фитнес-центров, КРЦ. Про рестораны пока Дмитрий Азаров промолчал. Решение примут к понедельнику, пока постановление на сайте правительства не опубликовано.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/768483" frameborder="0"></iframe> Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Самаре, последние новости на 9 апреля 2020 года: новый заболевший и налоговые каникулы

Мы рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 9 апреля 2020 года и новые меры поддержки для бизнеса и семей с детьми (подробности)

Налоговые каникулы для бизнеса в Самаре из-за коронавируса: кому положены, как получить

Стало известно, кому положены налоговые каникулы для бизнеса в Самаре из-за коронавируса и как получить (подробнее)

Дмитрий Азаров решил, как в Самаре помогут бизнесу из-за коронавируса

Губернатор подписал постановление, в котором определено, как в Самаре помогут бизнесу из-за коронавируса (подробнее)

Дмитрий Азаров предложил «мобилизовать» под коронавирус койки в частных клиниках

Сейчас в регионе уже есть 629 коек для лечения больных с коронавирусом. До 28 апреля их будет уже больше двух тысяч (подробнее)

Выплаты врачам и медсестрам, которые работают с больными коронавирусом в Самарской области: кто и сколько получит

Владимир Путин назначил выплаты врачам и медсестрам, которые работают с больными коронавирусом в Самарской области и пообещал дополнительную страховку (подробнее)

Режим полной самоизоляции в Самарской области 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

С 31 марта введен режим полной самоизоляции в Самарской области в 2020 году, стало известно, до какого числа он продлится и как будет действовать (подробности)

Разрешение на выход из дома по QR-коду в Самарской области дадут дважды в день

Выдавать такие разрешения на выход из дома по QR-коду будут через Госуслуги. Систему сейчас тестируют (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU