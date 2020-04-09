Пять человек пострадали во время пожара на заводе в Новокуйбышевске

9 Апр 2020 2020-04-09T19:31:55+03:00

Огонь до сих пор не потушен

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Сегодня днем, 9 апреля, произошел пожар на территории «Нефтехимической компании» в Новокуйбышевске. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 15:40. Пожарные подразделения прибыли на место по повышенному рангу вызова – Пожар № 2.

– Установлено, что горят установки в компрессорном зале машинного отделения. Разрушения несущих конструкций не произошло, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщается, что в происшествии пострадали пять человек. Их личности устанавливаются. При этом никто не погиб. На данный момент пожарные продолжают работать на месте происшествия. «Комсомольская правда - Самара» следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU