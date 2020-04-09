2020-04-09T19:36:17+03:00
Общество

Плановые госпитализации и медицинские обследования снова начнут делать в Самарской области

Коронавирус не помешает возобновлению плановых госпитализаций и медицинских обследований в Самарской области в период самоизоляции
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самарской области снова начнут выполнять плановые госпитализации и медицинские обследования по направлению лечащего врача. Они будут делаться даже в период самоизоляции из-за коронавируса. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба Самарской области по борьбе с коронавирусом. Профилактические осмотры и диспансеризацию проводить пока не будут - по крайней мере, до 30 апреля.

Кроме того, глава региона Дмитрий Азаров отправил на работу практически всех: в постановление внесут только список тех, кому нельзя трудиться. Пока известно, что не откроются только фитнес-центры, бассейны, развлекательные центры. А вот про рестораны пока ничего не сказано.

Напомним, что в больницах в Самарской области остаются только 7 пациентов. 11 человек уже поправились и были выписаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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