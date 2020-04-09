В Самарской области на взятке попался директор училища
Следственный комитет по Самарской области завершил расследование дела по факту получения взятки. Предполагается, что директор ГБПОУ «Профессионального училища» получил в январе текущего года взятку в размере 200 тысяч рублей.
– За эти деньги руководитель должен был подписать акты выполненных работ по ремонту учебного корпуса за счет субсидий государства, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Самарской области.
Следователи собрали достаточную доказательную базу, поэтому дело передано в суд с обвинительным заключением. Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники ГУ МВД России по Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU