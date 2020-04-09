2020-04-09T19:42:12+03:00
Общество

Стали известны подробности пожара, произошедшего на заводе в Новокуйбышевске

Пожарные три часа боролись с огнем
Владислав КИРСАНОВ
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На месте работали 120 пожарных и 34 единицы спецтехникиНа месте работали 120 пожарных и 34 единицы спецтехникиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Глава ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко прокомментировал случившееся на нефтехимическом предприятии Новокуйбышевска ЧП. Отметим, там в четверг, 9 апреля, произошел пожар, в котором пострадали пять человек.

– В одном из цехов произошла разгерметизация трубопровода. Там создалась опасная концентрация газа, что привело к хлопку, в котором и пострадали рабочие. После этого загорелась компрессорная установка, – сообщил Олег Бойко.

На месте работали 120 человек личного состава, а также 34 единицы спецтехники. Также на месте находилось руководство предприятия, был налажен контакт и с администрацией города. В 18:33 была объявлена ликвидация открытого горения. Превышения опасных веществ в городе не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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