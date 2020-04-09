Штрафы для компаний из-за коронавируса в Самарской области: кто и за что должен будет заплатить

9 Апр 2020 2020-04-09T20:12:01+03:00

Стало известно, кто и за что должен будет заплатить в случае штрафа для компании из-за коронавируса в Самарской области

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Правительство Самарской области рассказало о штрафах для компаний из-за коронавируса в регионе. Для юридического лица эта сумма составит от 100 до 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 50 до 150 тысяч. Все дела будут рассматриваться районными судами.

– Если мы оставим в зоне ограничения категории организаций,упомянутые в постановлении №70,а остальным с учетом соблюдения сан.норм разрешим работать, установив контроль с применением санкций, мы дадим возможность работодателям самим нести ответственность, – заявил губернатор региона Дмитрий Азаров.

Меры наказания уже введены на федеральном уровне в законодательство об административных правонарушениях. Ответственность будет нестись за невыполнение правил режима повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU