2020-04-09T20:58:53+03:00
Общество

Помогают людям на самоизоляции: соцработники Самарской области получат надбавки

В настоящее время в регионе 5286 таких сотрудников
Егор ТКАЧЕНКО
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Соцработники получат от 5 тысяч рублей в зависимости от нагрузки ФОТО: Правительство Самарской областиСоцработники получат от 5 тысяч рублей в зависимости от нагрузки ФОТО: Правительство Самарской области
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Сегодня, 9 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал в центре социального обслуживания граждан «Безымянский». Там он пообщался с соцработниками, которые помогают людям старшего поколения и инвалидам. Сейчас в регионе 5286 социальных работников, к которым прикреплено более 53 тысяч человек.

– Ваша забота и внимание, ваш труд помогают людям старшего поколения понять, что они не одни. Спасибо вам за это. Сейчас нагрузка возрастает: необходимо помогать еще и тем, кто находится в режиме самоизоляции, – сказал Дмитрий Азаров.

Решением губернатора те, кто помогают жителям Самары и ТОльятти на самоизоляции, получат надбавки от 5 тысяч рублей. Сумма будет зависеть от нагрузки уже за апрель. Эти выплаты могут сохраниться и в мае, если нагрузка на персонал будет такой же высокой. Отдельно участники встречи заверили главу региона, что соблюдают все необходимые меры безопасности как соцработников, так и подопечных. У каждого сотрудника есть все необходимые индивидуальные средства защиты от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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