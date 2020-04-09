«Самарская область и так для нас многое сделала» – Миодраг Божович прокомментировал сокращение зарплат игрокам КС

9 Апр 2020 2020-04-09T21:53:27+03:00

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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал информацию о снижении зарплаты футболистам и тренерскому штабу команды на 40 процентов. По словам черногорского специалиста, он даже не раздумывал, соглашаясь на предложение руководства. По его мнению, многие футболисты поняли, что в клубе и мире сейчас сложная ситуация.

– Если клуб находится в сложном экономическом положении, ему нужно пойти навстречу. Ведь как «Крылья Советов», так и весь регион многое сделали для футбола и создали нам отличные условия для работы, всегда вовремя платили зарплату, – цитирует Божовича Sport24.ru.

Отметим, что «Крылья Советов» находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата России. Ранее стало известно, что большинство игроков согласились пойти на сокращение зарплаты. Лишь четыре игрока выступили против этого.

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ИСТОЧНИК KP.RU