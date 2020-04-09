Мечети Самарской области временно приостановили коллективные намазы

9 Апр 2020 2020-04-09T22:12:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель регионального духовного управления мусульман Самарской области Талип Яруллин провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азвровым. Талип-хазрат рассказал, что из-за угрозы коронавируса во всех мечетях региона прекращены пятничные молитвы.

– В сложившейся ситуации было принято решение приостановить намазы. Совершать их можно и дома. Здесь нет никакого ущемления веры. Надеюсь, верующие поймут всю ситуацию, ведь это все ради их жизни и здоровья, – сказал Талип Яруллин.

Он отметил, что в истории ислама подобное уже происходило. Ранее это было из-за угрозы холеры или тифа. При этом несмотря на коллективные ограничения, мечети Самарской области продолжают работу. Люди приходят туда со своими проблемами и вопросами. Талип Яруллин заявил, что надеется, что в ближайшее время будут сняты все ограничения, а у мусульман вновь появится возможность собираться на намазы.

ИСТОЧНИК KP.RU