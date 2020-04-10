Следователи начали проверку пожара на заводе в Новокуйбышевске

10 Апр 2020 2020-04-10T10:48:47+03:00

В результате происшествия пострадали пять человек

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В четверг, 9 апреля, на открытой площадке нефтехимческого предприятия в Новокуйбышевске произошел пожар. Как рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области, в одном из цехов произошла разгерметизация трубопровода с газом. Этим происшествием уже заинтересовались следователи.

– Следственным комитетом по Самарской области начала проверка. На место выезжала следственная группа для осмотра места происшествия. Назначены соответствующие исследования и экспертизы, – сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Пожар, который тушили в течение трех часов, привел к тому, что пострадали пятеро сотрудников. Они получили повреждения во время хлопка, после которого и началось возгорание. Следователи установят все причины, после чего примут процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU