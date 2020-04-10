Напал и дерзко ограбил 84-летнюю пенсионерку: полицейские Самарской области задержали обидчика старушки

10 Апр 2020 2020-04-10T10:51:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 8 апреля, в Отрадном произошло дерзкое нападение на 84-летнюю пенсионерку. Прибывшие на место полицейские выяснили, что неизвестный вырвал из рук старушки сумку. Его добычей стали 10 тысяч рублей, мобильный телефон, ключи и документы. Среди них были удостоверение ветерана труда и пенсионное.

– Сотрудники следовали за злоумышленником буквально по его следам. Документы они нашли в одной из уличных урн. Вскоре удалось поймать и самого преступника. Он был задержан, когда выходил из своей съемной квартиры, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Подозреваемый признал свою вину, а также заявил, что деньги потратил на алкоголь и продукты. Сейчас полиция ищет пропавший телефон. Задержанному, который ранее уже был судим, грозит до 4 лет тюрьмы. Пенсионерка поблагодарила полицейских за помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU