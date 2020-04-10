2020-04-10T10:51:38+03:00
Общество

Напал и дерзко ограбил 84-летнюю пенсионерку: полицейские Самарской области задержали обидчика старушки

Правоохранители смогли в кратчайшие сроки найти преступника
Владислав КИРСАНОВ
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Теперь грабителю грозит тюремный срокТеперь грабителю грозит тюремный срокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В среду, 8 апреля, в Отрадном произошло дерзкое нападение на 84-летнюю пенсионерку. Прибывшие на место полицейские выяснили, что неизвестный вырвал из рук старушки сумку. Его добычей стали 10 тысяч рублей, мобильный телефон, ключи и документы. Среди них были удостоверение ветерана труда и пенсионное.

– Сотрудники следовали за злоумышленником буквально по его следам. Документы они нашли в одной из уличных урн. Вскоре удалось поймать и самого преступника. Он был задержан, когда выходил из своей съемной квартиры, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Подозреваемый признал свою вину, а также заявил, что деньги потратил на алкоголь и продукты. Сейчас полиция ищет пропавший телефон. Задержанному, который ранее уже был судим, грозит до 4 лет тюрьмы. Пенсионерка поблагодарила полицейских за помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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