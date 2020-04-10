Группа поддержки БК «Самара» записала видео репетиции на самоизоляции

10 Апр 2020 2020-04-10T10:58:19+03:00

Ролик заставляет скучать не только по баскетболу, но и по атмосфере

Девушки продемонстрировали, что, несмотря на карантин, они находятся в отличной форме

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Группа поддержки баскетбольного клуба «Самара» сняла ролик с репетицией в условиях самоизоляции. На нем девушки продемонстрировали уровень своей готовности к возвращению на трибуны.

– Признайтесь, вы ведь соскучились не только по баскетболу, но и по нашей группе поддержки!А девчонки даже в условиях самоизоляции находят возможность репетировать. Видеодоказательства прилагаются! Ролик, который заряжает позитивом, – говорится в сообщении пресс-службы «Самары».

Отметим, баскетбольный сезон текущего года было решено остановить. В этом году самарские спортсмены стали обладателями Кубка России. Годом ранее клуб стал победителем Суперлиги.

Группа поддержки БК «Самара» демонстрирует класс на самоизоляции .

ИСТОЧНИК KP.RU