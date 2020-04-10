Разливал в пластиковые бутылки: в Самарской области мужчина незаконно торговал алкоголем

10 Апр 2020 2020-04-10T10:59:25+03:00

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Сотрудники полиции Самарской области выявили и пресекли факт незаконной торговли алкогольной продукции в поселке Ильмень Приволжского района. Как сообщают правоохранители, местный житель продавал продукцию в пластиковых бутылках у себя дома.

– 36-летний мужчина осуществлял торговлю, при этом он не являлся индивидуальным предпринимателем. В отношении него составлен административный протокол, – передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Разбираться в этом деле будет суд. Санкция по данному правонарушению – штраф до 50 тысяч рублей, а также конфискация алкогольной продукции. Ведется разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU