Разливал в пластиковые бутылки: в Самарской области мужчина незаконно торговал алкоголем
Сотрудники полиции Самарской области выявили и пресекли факт незаконной торговли алкогольной продукции в поселке Ильмень Приволжского района. Как сообщают правоохранители, местный житель продавал продукцию в пластиковых бутылках у себя дома.
– 36-летний мужчина осуществлял торговлю, при этом он не являлся индивидуальным предпринимателем. В отношении него составлен административный протокол, – передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Разбираться в этом деле будет суд. Санкция по данному правонарушению – штраф до 50 тысяч рублей, а также конфискация алкогольной продукции. Ведется разбирательство.
ИСТОЧНИК KP.RU