В Самарской области закрыли еще один магазин, работавший во время самоизоляции

10 Апр 2020 2020-04-10T11:26:38+03:00

На этот раз торговали одеждой, несмотря на запрет

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В Отрадном обнаружили еще одну торговую точку, которая продолжала свою деятельность, несмотря на постановление губернатора Самарской области. В магазине торговали одеждой. На место пришлось выезжать судебным приставам города.

– За нарушение законодательства в области обеспечения эпидемиологического благополучия населения суд принял решение ограничить деятельность магазина на месяц, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Двери торговой точки были опечатаны. Теперь соблюдение запрета на работу будут ежедневно контролировать представители судебных приставов. Они напоминают о необходимости соблюдать постановление правительства и не нарушать режим полной самоизоляции. Ранее в Самаре обнаружился пивной бар, который также пришло закрывать.

ИСТОЧНИК KP.RU