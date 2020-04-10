Появились два новых случая заражения коронавирусом в Самарской области

10 Апр 2020 2020-04-10T11:29:05+03:00

Теперь в России почти 12 тысяч заболевших коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 10 апреля 2020 года в Самарской области выросло число заболевших коронавирусом

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 10 апреля 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявлено 2 новых случая заболевания инфекцией. Общее число заболевших в Самарской области составляет 20 человек.

– Всего в России за сутки зарегистрировано 1786 новых случаев. Общая цифра по стране составляет 11917 случаев. 795 человек выздоровели, 94 – умерли, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

За прошедший день 1124 случая зафиксированы в Москве, 182 – в Московской области. 58 человек заболели в республике Коми, 35 – в Санкт-Петербурге. В Самарской области на лечении находятся 9 человек, 11 были выписаны в связи с выздоровлением. В регионе действует режим полной самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU