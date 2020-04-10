В Яицком нашли первого заболевшего коронавирусом
Роспортебнадзор по Самарской области рассказал, откуда два человека, у которых 10 апреля подтвердился диагноз «коронавирус». Один из них из Сызрани, другой – из Яицкого, что в Волжском районе региона.
– Круг лиц, с кем контактировали заболевшие, определен. Все эти люди помещены под медицинское наблюдение. Проводится лабораторное обследование, – сообщили в Роспотребнадзоре региона.
В настоящее время в области выявлено 20 случаев заболевания коронавирусом. 11 человек выздоровели и выписаны. В регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится минимум до 12 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU