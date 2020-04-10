Сотрудницу одного из самарских вузов осудят за мошенничество
Следственный отдел Советского района Самары завершил расследование уголовного дела о мошенничестве со стороны сотрудницы одного из вузов города.
– По версии следствия, в сентябре минувшего года обвиняемая, используя свое служебное положение, ввела в заблуждение гражданина. Она пообещала ему поступление в магистратуру, за это взяла от студента 20 тысяч рублей, – сообщает СУ СК России по Самарской области.
Правоохранители собрали достаточную доказательную базу, поэтому дело с обвинительным заключением передано в суд Октябрьского района для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU