2020-04-10T12:35:13+03:00
Общество

Сотрудницу одного из самарских вузов осудят за мошенничество

Женщина обещала студенту поступление в магистратуру, но этого не произошло
Владислав КИРСАНОВ
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За свои услуги женщина получила 20 тысяч рублейЗа свои услуги женщина получила 20 тысяч рублейФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Следственный отдел Советского района Самары завершил расследование уголовного дела о мошенничестве со стороны сотрудницы одного из вузов города.

– По версии следствия, в сентябре минувшего года обвиняемая, используя свое служебное положение, ввела в заблуждение гражданина. Она пообещала ему поступление в магистратуру, за это взяла от студента 20 тысяч рублей, – сообщает СУ СК России по Самарской области.

Правоохранители собрали достаточную доказательную базу, поэтому дело с обвинительным заключением передано в суд Октябрьского района для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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