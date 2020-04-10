Сотрудницу одного из самарских вузов осудят за мошенничество

10 Апр 2020 2020-04-10T12:35:13+03:00

За свои услуги женщина получила 20 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Женщина обещала студенту поступление в магистратуру, но этого не произошло

Изменить размер текста: A A

Следственный отдел Советского района Самары завершил расследование уголовного дела о мошенничестве со стороны сотрудницы одного из вузов города.

– По версии следствия, в сентябре минувшего года обвиняемая, используя свое служебное положение, ввела в заблуждение гражданина. Она пообещала ему поступление в магистратуру, за это взяла от студента 20 тысяч рублей, – сообщает СУ СК России по Самарской области.

Правоохранители собрали достаточную доказательную базу, поэтому дело с обвинительным заключением передано в суд Октябрьского района для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU