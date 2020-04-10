2020-04-10T12:30:00+03:00
Общество

В Самарской области от коронавируса вылечились еще три человека

Число выписанных людей в регионе составляет 14 человек
Владислав КИРСАНОВ
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На лечении остаются 6 человек.На лечении остаются 6 человек.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 10 апреля, оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Самарской области отчитался о трех новых выздоровевших пациентах. У всех этих людей был подтвержденный диагноз.

– Двое из них проходили курс лечения в 6-й городской больнице Самары. Женщина заразилась во время путешествия по Франции и Испании. Мужчина был в Австрии. Еще одна женщина лечилась в 5-й горбольнице Тольятти. И также была за границей, – говорится в сообщении.

У всех троих повторное тестирование дало отрицательный результат. Таким образом, по данным на сегодня, 10 апреля, в области подтверждено 20 случаев заболевания коронавирусом. В больницах продолжают лечение шесть человек, 14 – выздоровели. Отметим, что сегодня появилось два новых случая заболевания. Один из них в Сызрани, другой – в Волжском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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