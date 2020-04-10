2020-04-10T13:25:39+03:00
Общество

Обессилевший человек на берегу: в Самарской области спасли мужчину, у которого ночью сломалась лодка

Его удалось обнаружить только ранним утром
Владислав КИРСАНОВ
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Ранним утром мужчину удалось спасти ФОТО: ПСС по Самарской областиРанним утром мужчину удалось спасти ФОТО: ПСС по Самарской области
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В Самарской области удалось спасти 36-летнего мужчину, который ночью, 10 апреля, поехал из села Спиридоновка в сторону села Домашка на резиновой моторной лодке. Однако в назначенное время он на месте не появился, а связи с ним не было.

– Спасатели на маломерном судне поехали по пути следования пропавшего. В 3:20 удалось обнаружить его около поселка Формальный. Стало известно, что у мужчины закончилось топливо, несколько километров он шел на веслах, пока не закончились силы, – сообщает ПСС по Самарской области.

Пропавший решил развести костер на берегу и ждать помощи. Его удалось эвакуировать. Медицинская помощь мужчине не потребовалась. Спасатели просят самарцев соблюдать все правила безопасности на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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