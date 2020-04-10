2020-04-10T14:18:17+03:00
Общество

Самарские парки ежедневно патрулирует конная полиция

Правоохранители разъясняют горожанам, что посещение этих зон запрещено
Владислав КИРСАНОВ
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За день полицейские проводят не менее 50 профилактических бесед с горожанамиЗа день полицейские проводят не менее 50 профилактических бесед с горожанамиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Конная полиция Самары заступила на дежурство в городских парках отдыха. Маршрут патрулирования наряда по всему парку составляет 34 га. Правоохранители работают ежедневно. В настоящее время в их экипировку добавлены маска и перчатки.

– В парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина парный патруль состоит из двух сотрудников и двух лошадей. Их задача – охрана общественного порядка, в том числе контроль за соблюдением жителями города Самары режима самоизоляции. Парки сейчас закрыты для посетителей, – говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Отмечается, что за сутки правоохранители проводят не менее 50 профилактических бесед. Большинство горожан объясняют, что спешат пройти через парк домой или на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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