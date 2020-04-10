Жена актера Павла Прилучного рассказала, что муж избил ее во время самоизоляции

10 Апр 2020 2020-04-10T14:22:13+03:00

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Известная пара актеров, Павел Прилучный и Агата Муцениеце, в этом году объявила о том, что они разъехались и будут разводиться. Однако во время карантина супруги решили воссоединиться. Но накануне произошло событие, которое поставило крест на примирении пары. В тот момент, когда Агата вела прямой эфир в инстаграме, Павел выхватил телефон и выбросил его в окно.

– Пандемия дается плохо. Пишу с аккауанта мамы. Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довел до слез, он поднимал на меня руку. Он в неадеквате! Не могу остановить его. Выгоняет нас из дома, завтра уедем в квартиру. Не могу не выложить, у меня нет другого оружия, кроме как публичность. Завтра постараюсь купить новый телефон. Просто знайте, что так…, – цитирует видео kp.ru.

Сообщается, что сейчас Агата с детьми уехала в московскую квартиру. Отмечается также, что Павел уже успел извиниться перед женой.

ИСТОЧНИК KP.RU