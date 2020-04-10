2020-04-10T15:37:37+03:00
Общество

В ближайшие выходные в Самаре отменят несколько маршрутов общественного транспорта

В регионе до воскресенья действует режим полной самоизоляции
Владислав КИРСАНОВ
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Многие виды транспорта будут работать в режиме выходного дняМногие виды транспорта будут работать в режиме выходного дняФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Департамент транспорта Самары рассказал, как будет работать общественный транспорт в ближайшие выходные, 11 и 12 апреля. Так, метрополитен будет открыт с 6 до 21 часа. Трамваи и троллейбусы будут ездить по режиму выходного дня.

– Не будут ходить трамваи № 2, 7, 19, 20к, 21, 24к. При этом № 11 и 12 будут работать. Также пассажирам не стоит ждать троллейбусов № 4к, 16, 18, а вот № 9 будет ходить, – говорится в сообщении дептранса в твиттере.

Отметим, что в регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции населения. Власти просят пользоваться общественным транспортом только в случае экстренной необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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