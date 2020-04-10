В Самаре задержали 20-летнего вора, из-за которого пропало отопление в квартирах

10 Апр 2020 2020-04-10T16:23:13+03:00

Задержанному грозит до двух лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Полицейские Самары задержали подозреваемого в кражах в Куйбышевском районе города. Неизвестный похищал шаровые латунные краны из подвалов, что нарушало работу теплоснабжения в квартирах. По данным правоохранителей, он похитил около 60 кранов.

– В результате оперативных действий был задержан 20-летний подозреваемый. При осмотре места жительства парня была найдена часть похищенного. Сейчас полицейские направили усилия на поиск остальной добычи вора, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее молодой человек был судим за аналогичные преступления. В ходе опроса он признал свою вину. Расследование этого дела продолжается. Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU