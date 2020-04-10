2020-04-10T16:31:38+03:00
Происшествия

В Самарской области осудили двоих мужчин, напавших и ограбивших 90-летнюю старушку

Женщина дала преступникам максимальный отпор
Владислав КИРСАНОВ
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Один из подсудимых на следующий день после преступления пришел в полициюОдин из подсудимых на следующий день после преступления пришел в полициюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Сызрани состоялся суд над двумя местными жителями, которые в марте 2019 года совершили нападение на пожилую женщину. Обвиняемые постучали в дверь 90-летней старушки и представились сотрудниками коммунальной службы.

– Однако пенсионерка поняла, что перед ней злоумышленники, стала звать на помощь и оказывать сопротивление. Один из налетчиков повалил ее на пол, стал затыкать рот, а второй, угрожая пневматическим пистолетом, потребовал деньги и ценные вещи, – сообщает прокуратура Самарской области.

Добычей преступников стали 2 тысячи рублей. Подсудимые раскаялись и признали свою вину. Один из них добровольно пришел на следующий день в отдел полиции. Суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы на 2 года и 2 месяца и 5 лет, соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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