2020-04-10T16:43:37+03:00
Общество

Дочь маршала Конева: «Снос памятника отца в Праге – попытка уничтожить память о войне и переписать ее итоги»

По ее мнению монумент должен вернуться на Родину
Владислав КИРСАНОВ
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Чехия отказалась отдавать памятник полководца российской сторонеЧехия отказалась отдавать памятник полководца российской сторонеФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Наталья Конева, дочь известного Маршала Советского Союза Ивана Конева прокомментировала снос памятника отцу, который стоял в Чехии. Напомним, монумент полководцу, войска которого в мае 1945-го освобождали столицу Чехословакии от фашистов, под ехидные крики нынешних чиновников Праги перенесли на задворки местного музея.

– Сказать, что с большим возмущением, - этого будет мало! Тут и боль, и гнев, и осуждение несправедливости. В мае 45-го освобожденная от гитлеровцев и ликующая Прага забрасывала моего отца цветами. Не случайно же скульпторы изобразили его с букетом сирени в руке. А вчерашняя Прага под гигиканье недоумков и мерзопакостные реплики валила его с постамента. Снос памятника Коневу – это не только расправа над монументом, это и попытка уничтожить память о войне и переписать ее итоги, – цитирует Наталью Коневу kp.ru.

Отметим, что Сергей Шойгу обратился к своему коллеге из Чехии с просьбой передать России памятник полководцу-освободителю. Однако чешская сторона ответила отказом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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