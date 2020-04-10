Ипотечные каникулы сделали доступными для москвичей и петербуржцев

10 Апр 2020 2020-04-10T17:42:09+03:00

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Премьер правительства Михаил Мишустин подписал постановление, в котором утвердил более высокий размер суммы кредита, с которой предоставят ипотечные каникулы гражданам, потерявшимся в эти нелегкие с финансовой точки зрения времена. Правда, лимиты будут разными для разных регионов, сообщает сайт kp.ru.

- Так, для Москвы, где жилье самое дорогое, предельный размер составит 4,5 миллинов рублей. Для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, - 3 миллиона рублей, а для остальных субъектов - 2 миллиона рублей, - уточнил Мишустин.

Закон, согласно которому физические лица и ИП могут просить у банка кредитные каникулы, работает уже с 3 апреля. Но одно из условий для получения каникул - размер кредита. Он был подходящим для большинства регионов, но не для столиц, где цены на недвижимость априори выше.

Также в скором времени должна решиться ситуация с удаленным продлением прав и паспортов на фоне ситуации с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU