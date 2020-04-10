Ипотечные каникулы сделали доступными для москвичей и петербуржцев
Премьер правительства Михаил Мишустин подписал постановление, в котором утвердил более высокий размер суммы кредита, с которой предоставят ипотечные каникулы гражданам, потерявшимся в эти нелегкие с финансовой точки зрения времена. Правда, лимиты будут разными для разных регионов, сообщает сайт kp.ru.
- Так, для Москвы, где жилье самое дорогое, предельный размер составит 4,5 миллинов рублей. Для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, - 3 миллиона рублей, а для остальных субъектов - 2 миллиона рублей, - уточнил Мишустин.
Закон, согласно которому физические лица и ИП могут просить у банка кредитные каникулы, работает уже с 3 апреля. Но одно из условий для получения каникул - размер кредита. Он был подходящим для большинства регионов, но не для столиц, где цены на недвижимость априори выше.
Также в скором времени должна решиться ситуация с удаленным продлением прав и паспортов на фоне ситуации с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU