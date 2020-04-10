2020-04-10T17:22:48+03:00
Общество

В Самаре с понедельника могут открыть парикмахерские и салоны красоты

Парикмахерские и салоны красоты в Самаре по указу губернатора могут начать работать с 13 апреля
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Однако при этом салоны должны соблюдать все санитарные нормы и работать с клиентами только по предварительной записи.Однако при этом салоны должны соблюдать все санитарные нормы и работать с клиентами только по предварительной записи.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Власти Самарской области рассматривают вопрос о том, чтобы открыть парикмахерские и салоны красоты с понедельника, 13 апреля. Однако при этом салоны должны соблюдать все санитарные нормы и работать с клиентами только по предварительной записи, сообщает твиттер департамента информационной политики правительства региона.

-Рассматриваем вопрос о возобновлении деятельности организаций по предоставлению услуг (химчисток, парикмахерских, салонов красоты) с 13 апреля, но только при соблюдении всех санитарных норм и по предварительной записи, чтобы не допустить скопления людей, - говорится в сообщении.

Кроме того, власти рассматривают возможность возобновления работы ЗАГСов и МФЦ, но только исключительно по предварительной записи, чтобы люди приходили к определенному времени.

Напомним, в Самарской области действует режим самоизоляции из-за коронавируса. Это значит, что выходить на улицу можно только на работу, в магазин или чтобы погулять с собакой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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