Роспотребнадзор попросил продлить режим самоизоляции в Самарской области до 19 апреля
Глава Роспотребнадзора Самарской области Светлана Архипова попросила губернатора продлить режим самоизоляции в Самарской области на неделю, до 19 апреля. Разговор об этом шел на заседании оперативного штаба. Пока что точно известно что режим повышенной готовности продлили на неделю. А вот постановление о режиме самоизоляции в Самарской области подпишут в ближайшее время.
Сам губернатор отметил, что защищаться от коронавируса нужно, но людей стоит пощадить:
- Коллеги, давайте посмотрим, какие у нас есть дополнительные возможности, чтобы с одной стороны не создавать угрозы, а с другой стороны — дать людям глоток свежего воздуха, - уточнил губернатор.
Возможно , уже с понедельника начнут работу салоны красоты, парикмахерские, химчистки и некоторые другие компании, предоставляющие услуги. Но все они должны будут соблюдать санитарные нормы и рекомендации. А работу на дому разрешат только самозанятым и юрлицам - это будет дополнительный стимул выйти из тени.
Будем следить за информацией. Читайте сайт kp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Не слышен гул самолетов, и эта тишина пугает": как переживает коронавирус и изоляцию самарский "Курумоч"
Скучающие самолеты, погасшие табло и МЧС-овцы с баллонами: как сейчас в период коронавируса живет аэрогавань Самарской области (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»