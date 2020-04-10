2020-04-10T17:53:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор попросил продлить режим самоизоляции в Самарской области до 19 апреля

На штабе решили до 19 апреля продлить режим повышенной готовности, а вот решение про режим самоизоляции в Самарской области еще не принято
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Горожане устали сидеть домаГорожане устали сидеть домаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Глава Роспотребнадзора Самарской области Светлана Архипова попросила губернатора продлить режим самоизоляции в Самарской области на неделю, до 19 апреля. Разговор об этом шел на заседании оперативного штаба. Пока что точно известно что режим повышенной готовности продлили на неделю. А вот постановление о режиме самоизоляции в Самарской области подпишут в ближайшее время.

Сам губернатор отметил, что защищаться от коронавируса нужно, но людей стоит пощадить:

- Коллеги, давайте посмотрим, какие у нас есть дополнительные возможности, чтобы с одной стороны не создавать угрозы, а с другой стороны — дать людям глоток свежего воздуха, - уточнил губернатор.

Возможно , уже с понедельника начнут работу салоны красоты, парикмахерские, химчистки и некоторые другие компании, предоставляющие услуги. Но все они должны будут соблюдать санитарные нормы и рекомендации. А работу на дому разрешат только самозанятым и юрлицам - это будет дополнительный стимул выйти из тени.

Будем следить за информацией. Читайте сайт kp.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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