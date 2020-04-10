2020-04-10T18:13:28+03:00
Общество

Стали известны регионы России, где люди чаще всего сводят счеты с жизнью

В лидерах этого черного рейтинга Ненецкий автономный округ, Алтай, Амурская область, Бурятия и Пермский край
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В целом же по стране суицидов стало меньше.В целом же по стране суицидов стало меньше.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Специалисты назвали регионы России с самым большим количеством самоубийств. Первое место в этом черном рейтинге занимает Ненецкий автономный округ. Там на 100 тысяч человек населения приходится 55,3 случая добровольного ухода из жизни. Следом расположились Республика Алтай, где на 100 тысяч населения приходится 49,9 случая самоубийств, Амурская область (28,6), Бурятия (27,8) и Пермский край (27,2), сообщает news.ru со ссылкой на данные Росстата.

- Однако в ряде субъектов страны люди редко добровольно уходят их жизни. Прежде всего, это касается Хабаровского края (0,5), Чечни (0,8), Северной Осетии (0,9), Рязанской (1,1) и Липецкой (1,1) областей, - отметили в издании.

При этом в целом по стране суицидов стало меньше. В феврале этого года на 100 тысяч населения приходится 10,19 случая добровольного ухода из жизни. Годом ранее эта цифра была 10,4, а в 2015 году – 15,7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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