2020-04-10T18:30:37+03:00
Общество

В мэрии Самары прокомментировали информацию о том, что в выходные не будут ходить некоторые трамваи и троллейбусы

По словам представителей администрации, никаких отклонений от повседневного расписания не будет, а эти маршруты и так не ходили в выходные
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
При этом власти отмечают, что самарский электрический транспорт будет работать по обычному режиму.При этом власти отмечают, что самарский электрический транспорт будет работать по обычному режиму.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Представители мэрии Самары прокомментировали информацию департамента транспорта города об отмене нескольких маршрутов общественного транспорта в ближайшие выходные. Напомним, в ведомстве заявили, что трамваи №№2, 19, 20к, 21, 24к и троллейбусы №№ 4к, 9, 16 и 18 не будут ходить в субботу и воскресенье, 11 и 12 апреля.

- Упомянутые трамвайные маршруты (№№ 2, 19, 20к, 21, 24к) и троллейбусные маршруты (№№ 4к, 9, 16, 18) по своему расписанию всегда работают только по будням. Никаких отклонений от повседневного расписания нет. Приносим извинения за некорректную информацию! – говорится в сообщении городской администрации.

При этом власти отмечают, что самарский электрический транспорт будет работать по обычному режиму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дмитрий Азаров попросил Самару самоизолироваться до 19 апреля
В Елховском районе завершают благоустройство двух общественных пространств
В Самаре начали отключать отопление в домах
Кошкинский район Самарской области возглавил врач
Из-за пандемии коронавируса россияне аннулировали почти все туры за границу на лето
В мэрии Самары прокомментировали информацию о том, что в выходные не будут ходить некоторые трамваи и троллейбусы
Стали известны регионы России, где люди чаще всего сводят счеты с жизнью
Роспотребнадзор попросил продлить режим самоизоляции в Самарской области до 19 апреля
В Самаре с понедельника могут открыть парикмахерские и салоны красоты
Ипотечные каникулы сделали доступными для москвичей и петербуржцев
Дочь маршала Конева: «Снос памятника отца в Праге – попытка уничтожить память о войне и переписать ее итоги»
В Самарской области осудили двоих мужчин, напавших и ограбивших 90-летнюю старушку
В Самаре задержали 20-летнего вора, из-за которого пропало отопление в квартирах
В ближайшие выходные в Самаре отменят несколько маршрутов общественного транспорта
МегаФон обновил инфраструктуру для ускорения онлайн-видео и ТВ