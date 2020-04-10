В мэрии Самары прокомментировали информацию о том, что в выходные не будут ходить некоторые трамваи и троллейбусы

10 Апр 2020 2020-04-10T18:30:37+03:00

При этом власти отмечают, что самарский электрический транспорт будет работать по обычному режиму. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По словам представителей администрации, никаких отклонений от повседневного расписания не будет, а эти маршруты и так не ходили в выходные

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Представители мэрии Самары прокомментировали информацию департамента транспорта города об отмене нескольких маршрутов общественного транспорта в ближайшие выходные. Напомним, в ведомстве заявили, что трамваи №№2, 19, 20к, 21, 24к и троллейбусы №№ 4к, 9, 16 и 18 не будут ходить в субботу и воскресенье, 11 и 12 апреля.

- Упомянутые трамвайные маршруты (№№ 2, 19, 20к, 21, 24к) и троллейбусные маршруты (№№ 4к, 9, 16, 18) по своему расписанию всегда работают только по будням. Никаких отклонений от повседневного расписания нет. Приносим извинения за некорректную информацию! – говорится в сообщении городской администрации.

При этом власти отмечают, что самарский электрический транспорт будет работать по обычному режиму.

ИСТОЧНИК KP.RU