2020-04-10T19:30:55+03:00
Общество

Кошкинский район Самарской области возглавил врач

О новом назначении Дмитрий Азаров заявил на заседании оперативного штаба 10 апреля
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Горяинов возглавлял больницу, а теперь займется делами районаГоряинов возглавлял больницу, а теперь займется делами района
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Губернатор Дмитрий Азаров назначил нового главу Кошкинского района. О назначении он объявил на заседании оперативного штаба в режиме ВКС. На штабе обсуждали угрозу распространения коронавируса, но губернатор решил сделать и важное кадровое заявление.

Дмитрий Азаров утвердил на место главы Кошкинского района вместо Виктора Титова Юрия Горяинова. Он до этого возглавлял центральную районную больницу. Прошлый глава написал заявление об уходе 9 апреля. С чем это связано не сообщается.

Губернатор отметил, что сейчас, весной, у главы сельского района много дел: это и вопросы посевной и дальнейшей подготовки урожая, и вопросы сельчан. Но все же борьбе с коронавирусной инфекцией нужно уделить много внимания. И у врача это должно получиться лучше всего.

- Сейчас период особый,ваши компетенции как работника здравоохранения будут особо востребованы, - отметил Дмитрий Азаров.

Кошкинский район на севере граничит с республикой Татарстан. Напомним, там на данный момент зарегистрировано 50 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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