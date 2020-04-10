2020-04-10T20:28:32+03:00
Общество

В Самаре начали отключать отопление в домах

Делают это по заявкам от потребителей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Заявление можно прислать на адрес - samara@esplus.ru.Заявление можно прислать на адрес - samara@esplus.ru.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Теплоэнергетики начали отключать отопление в домах самарцев. Все из-за теплой погоды, которая установилась в регионе. При этом прекращение подачи тепла осуществляют на основании заявок потребителей, сообщает пресс-служба компании «ЭнергосбыТ Плюс».

- Заявление на приостановку теплоснабжения можно направить в теплоинспекцию Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ плюс» по электронной почте samara@esplus.ru, - отметили в компании.

При этом все социально значимые учреждения, которые продолжают работать во время карантина, получат тепло в соответствии с графиком.

Досрочно завершается отопительный сезон на некоторых предприятиях. Теплоэнергетики объяснили это тем, что из-за режима самоизоляции многие помещения пустуют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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