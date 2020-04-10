В Самаре начали отключать отопление в домах

10 Апр 2020 2020-04-10T20:28:32+03:00

Заявление можно прислать на адрес - samara@esplus.ru. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Делают это по заявкам от потребителей

Изменить размер текста: A A

Теплоэнергетики начали отключать отопление в домах самарцев. Все из-за теплой погоды, которая установилась в регионе. При этом прекращение подачи тепла осуществляют на основании заявок потребителей, сообщает пресс-служба компании «ЭнергосбыТ Плюс».

- Заявление на приостановку теплоснабжения можно направить в теплоинспекцию Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ плюс» по электронной почте samara@esplus.ru, - отметили в компании.

При этом все социально значимые учреждения, которые продолжают работать во время карантина, получат тепло в соответствии с графиком.

Досрочно завершается отопительный сезон на некоторых предприятиях. Теплоэнергетики объяснили это тем, что из-за режима самоизоляции многие помещения пустуют.

ИСТОЧНИК KP.RU