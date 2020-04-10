В Самаре начали отключать отопление в домах
Теплоэнергетики начали отключать отопление в домах самарцев. Все из-за теплой погоды, которая установилась в регионе. При этом прекращение подачи тепла осуществляют на основании заявок потребителей, сообщает пресс-служба компании «ЭнергосбыТ Плюс».
- Заявление на приостановку теплоснабжения можно направить в теплоинспекцию Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ плюс» по электронной почте samara@esplus.ru, - отметили в компании.
При этом все социально значимые учреждения, которые продолжают работать во время карантина, получат тепло в соответствии с графиком.
Досрочно завершается отопительный сезон на некоторых предприятиях. Теплоэнергетики объяснили это тем, что из-за режима самоизоляции многие помещения пустуют.
ИСТОЧНИК KP.RU