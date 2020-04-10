2020-04-10T20:56:25+03:00
Общество

В Елховском районе завершают благоустройство двух общественных пространств

С визитом в районе побывал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Роман АБРАМСКИЙ
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Губернатор посмотрел, как живет Елховский район области.Губернатор посмотрел, как живет Елховский район области.
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В Елховском районе Самарской области завершают благоустройство двух общественных территорий в районном центре. Их приводят в порядок по программе «Комфортная городская среда». Об этом губернатору Самарской области Дмитрию Азарову рассказала во время рабочей встречи глава района Наталья Павлова. На встрече обсудили реализацию нацпроектов на территории муниципального образования.

- Говоря об экономической составляющей, глава района сообщила губернатору, что треть компаний, работающих на территории муниципального образования, - это крупные региональные предприятия. «То есть у вас треть - крупные областные компании и две трети - местные. Хорошие пропорции», - заметил Дмитрий Азаров, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

А вот что касается здравоохранения, то здесь у района не все гладко. Снизить показатели смертности не получается. Одна из причин – контрафактный алкоголь, которым травятся местные жители. Сейчас районные власти и правоохранители борются с этой проблемой.

После встречи с главой районной администрации Дмитрий Азаров побывал на полях местного сельхоз предприятия, где пообщался с его работниками и директором.

Еще одним местом, куда глава региона заглянул в Ехловке, оказалась местная школа. Там Дмитрий Азаров проверил, как образовательное учреждение организует дистанционное обучение. Оказалось, что домашние компьютеры есть не у всех учеников. Губернатор поручил обеспечить семьи оборудованием, в том числе из фонда школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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