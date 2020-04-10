2020-04-10T20:56:43+03:00
Общество

Дмитрий Азаров попросил Самару самоизолироваться до 19 апреля

При этом работать разрешили почти всем, а выходить на улицу теперь можно еще и по справке самозанятого
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Самарцы все еще под контролем, но под слабымСамарцы все еще под контролем, но под слабым
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Дмитрий Азаров подписал постановление о внесении правок в документ об ограничительных мероприятиях для населения перед лицом коронавирусной инфекции. Режим самоизоляции в нем продлен до 19 апреля, но с рядом изменений.

До этого правительство подписало указ, в котором был приведен обширный список предприятий, которым разрешили работу. В частности, оказывать услуги на дому смогут самозанятые - по предварительной записи или дистанционно. Список предприятий, которым работать нельзя, дополнили пунктом - частные бани.

При этом самозанятым гражданам разрешено выходить на улицу - для них роль справки от работодателя сыграет справка о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика.

Компании, которые начнут работу благодаря послаблениям, должны следить за санитарной ситуацией: информировать работников о том, что нужно соблюдать требования личной и общественной гигиены, качественно убирать и дизенфицировать помещения. Остальные требования были прописаны и раньше. Там в частности работодателей обязали предусмотреть удаленную работу и определить необходимую численность сотрудников на месте.

Согласно этому документу, по-прежнему нельзя гулять в парках и скверах. А выходить на улицу можно лишь для того, чтобы проследовать на работу и с работы, в магазин, выгулять собаку, пойти в больницу, если для того есть основания. К какому из этих пунктов относится, например, пользование услугами самозанятых - не совсем ясно. Возможно, документ будет дополняться другими указаниями.

azarov.lifeazarov.life
Дмитрий Азаров: Я продляю режим самоизоляции до 19 апреля
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ИСТОЧНИК KP.RU

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