2020-04-11T01:13:46+03:00
Общество

Выплаты ветеранам к 75-летию Победы в 2020 году: кому положены в Самаре, как получить, когда поступят

Кому положены в Самаре выплаты ветеранам к 75-летию Победы в 2020 году, как их получить и когда доставят их по адресу
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Ветеранам положены выплатыВетеранам положены выплатыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Выплаты ветеранам к 75- летию Победы в 2020 году в Самаре произведут уже в апреле. Пенсионный фонд России сообщил, что средства на выплаты уже есть. Первые получатели выплат станут их обладателями уже 10 апреля. До большинства пожилых людей помощь дойдет уже к середине апреля.

Какие выплаты ветеранам к 75-летию Победы в 2020 году полагаются:

- 75 тыс рублей - инвалидам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, вдовам и вдовцам погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и войны с Японией военнослужащих, вдовы, а также умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

- 50 тыс рублей - труженникам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам нацисктских концлагерей, тюрем и гетто.

- 10 тыс рублей участникам войны к Дню Победы. Это ежегодная выплата.

Чтобы получить причтающиеся ветеранам выплаты, не нужно делать никаких дополнительных шагов. В Пенсионном фонде России рассказали, что не нужно писать заявление или приходить в свой фонд соцобеспечения.

- Выплаты предоставим на основании имеющихся данных. Их принесут вместе с очередной пенсией, - отметили в ПФР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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