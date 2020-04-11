2020-04-11T08:29:04+03:00
Общество

Ночью до -4 и мокрый снег: в Самарской области похолодает

В воскресенье в некоторых районах возможна даже метель
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Снег будет идти в воскресенье и понедельник.Снег будет идти в воскресенье и понедельник.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Синоптики прогнозируют Самарской области похолодание. Всему виной холодный воздух с севера, который придет на смену теплой воздушной массе. Вместе с похолоданием в регион придет мокрый снег, а ветер усилится, сообщают в Приволжском УГМС.

- В последующие дни на погоду нашей области будет оказывать влияние активный циклонический вихрь, сформировавшийся на холодном атмосферном фронте. Он принесет в наш регион резкое изменение погодных условий. На смену теплой воздушной массе на Среднюю Волгу начнет поступать холодный воздух северных широт. Это приведет к значительному понижению температуры воздуха, выпадению мокрого снега и усилению ветра местами до сильного, - рассказала синоптик Надежда Пестрикова.

Днем в субботу, 11 апреля, по области без существенных осадков, +12… +17. Будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

В воскресенье, 12 апреля, ночью 0… +5, днем +4… +9, дождь, мокрый снег, а местами даже метель. Ветер западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы будут достигать 18-23 метров в секунду.

В понедельник, 13 апреля, облачно, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью столбики термометров покажут -4… +1, днем +1… 6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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