2020-04-11T09:25:49+03:00
Общество

Стало известно, во сколько обходится семье Надежды Бабкиной лечение Народной артистки

Певица находится в коме с пневмонией
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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Коронавирус врачи у Надежды Бабкиной не обнаружили.Коронавирус врачи у Надежды Бабкиной не обнаружили.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Пребывание Надежды Бабкиной в палате повышенной комфортности в больнице обходится семье Народной артистки в 25 тысяч рублей в сутки. При этом родным пришлось заплатить еще 300 тысяч рублей аванса, чтобы пациенту приняли в медучреждение, сообщает сайт kp.ru.

По состоянию на утро 10 апреля Надежда Бабкина все еще погружена в медикаментозную кому и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Это сделали, чтобы поддержать ритм дыхания пациентки.

При этом певице поставили диагноз пневмония, ее состояние стабильное, с положительной динамикой. Коронавирус врачи у Надежды Бабкиной не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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