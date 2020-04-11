Стало известно, во сколько обходится семье Надежды Бабкиной лечение Народной артистки
Пребывание Надежды Бабкиной в палате повышенной комфортности в больнице обходится семье Народной артистки в 25 тысяч рублей в сутки. При этом родным пришлось заплатить еще 300 тысяч рублей аванса, чтобы пациенту приняли в медучреждение, сообщает сайт kp.ru.
По состоянию на утро 10 апреля Надежда Бабкина все еще погружена в медикаментозную кому и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Это сделали, чтобы поддержать ритм дыхания пациентки.
При этом певице поставили диагноз пневмония, ее состояние стабильное, с положительной динамикой. Коронавирус врачи у Надежды Бабкиной не обнаружили.
ИСТОЧНИК KP.RU