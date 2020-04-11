Стало известно, во сколько обходится семье Надежды Бабкиной лечение Народной артистки

11 Апр 2020 2020-04-11T09:25:49+03:00

Коронавирус врачи у Надежды Бабкиной не обнаружили. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Пребывание Надежды Бабкиной в палате повышенной комфортности в больнице обходится семье Народной артистки в 25 тысяч рублей в сутки. При этом родным пришлось заплатить еще 300 тысяч рублей аванса, чтобы пациенту приняли в медучреждение, сообщает сайт kp.ru.

По состоянию на утро 10 апреля Надежда Бабкина все еще погружена в медикаментозную кому и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Это сделали, чтобы поддержать ритм дыхания пациентки.

При этом певице поставили диагноз пневмония, ее состояние стабильное, с положительной динамикой. Коронавирус врачи у Надежды Бабкиной не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU