2020-04-11T11:03:16+03:00
Спорт

Искусственный газон и трибуна: на Мехзаводе отремонтируют стадион «Салют»

Привести в порядок спортивный комплекс планируют в этом году
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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На «Салюте» постелют искусственный газон, сделают профессиональные беговые дорожки и яму для прыжков в длину. Фото: минспорт СО.На «Салюте» постелют искусственный газон, сделают профессиональные беговые дорожки и яму для прыжков в длину. Фото: минспорт СО.
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Стадион «Салют» в поселке Мехзавод в Самаре ждет капитальный ремонт. Провести его в порядок планируют в этом, 2020 году. Об этом сообщает министерство спорта Самарской области в своем официальном аккаунте в твиттере.

- На «Салюте» постелют искусственный газон, сделают профессиональные беговые дорожки и яму для прыжков в длину, построят трибуну на 500 мест, новую систему освещения (мачты), площадку для волейбола и баскетбола, модульное здание с раздевалками и душевыми, - говорится в сообщении минспорта.

В 2020 году в регионе также планируют построить 22 спортивные площадки, шесть площадок комплекса ГТО, достроить ФОК «Акробат» и легкоатлетический манеж в Тольятти, ледовый каток в Похвистнево. Также в регионе продолжают строить Дворец спорта на Молодогвардейской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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