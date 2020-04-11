Искусственный газон и трибуна: на Мехзаводе отремонтируют стадион «Салют»

11 Апр 2020 2020-04-11T11:03:16+03:00

На «Салюте» постелют искусственный газон, сделают профессиональные беговые дорожки и яму для прыжков в длину. Фото: минспорт СО.

Привести в порядок спортивный комплекс планируют в этом году

Изменить размер текста: A A

Стадион «Салют» в поселке Мехзавод в Самаре ждет капитальный ремонт. Провести его в порядок планируют в этом, 2020 году. Об этом сообщает министерство спорта Самарской области в своем официальном аккаунте в твиттере.

- На «Салюте» постелют искусственный газон, сделают профессиональные беговые дорожки и яму для прыжков в длину, построят трибуну на 500 мест, новую систему освещения (мачты), площадку для волейбола и баскетбола, модульное здание с раздевалками и душевыми, - говорится в сообщении минспорта.

В 2020 году в регионе также планируют построить 22 спортивные площадки, шесть площадок комплекса ГТО, достроить ФОК «Акробат» и легкоатлетический манеж в Тольятти, ледовый каток в Похвистнево. Также в регионе продолжают строить Дворец спорта на Молодогвардейской.

ИСТОЧНИК KP.RU