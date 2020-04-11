Число новых случаев заражения коронавирусом в Самаре выросло до 21

11 Апр 2020 2020-04-11T11:52:23+03:00

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 11 апреля 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили один новый случай заболевания - в областной столице. Таким образом, общее число заболевших составляет 21 человек. При этом 14 из них поправились.

- За последние сутки в России зарегистрированы 1667 случаев коронавирусной инфекции. Больше всего в Москве – 1030 случаев, - сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

Следом за столицей по числу заболевших за сутки идут Московская область и Санкт-Петербург, 152 и 80 случаев соответственно.

В Самарской области все еще закрыты парки, детские площадки, набережная, рестораны и кафе. Режим самоизоляции продлили до 19 апреля. Однако правительство рассматривает возможность открытия с понедельника, 13 апреля, парикмахерских и салонов красоты, но только в том случае, если прием будет по записи.

ИСТОЧНИК KP.RU