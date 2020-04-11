В Сызрани собираются снести аварийный дом за 3,3 млн рублей

11 Апр 2020 2020-04-11T13:53:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Сызрани ищут компанию, которая займется сносом аварийного дома на улице Байкальской. Городская администрация объявила аукцион. Начальная, она же максимальная цена – 3,3 млн рублей. Именно столько власти готовы потратить на то, чтобы избавиться от ветхого строения.

Согласно документам на портале госзакупок, подрядчику предстоит снести вместе с фундаментом здание площадью 900 квадратных метров и все постройки рядом. Однако на этом работа компании не закончится – ей предстоит убрать все сети с участка: тепловые, водоснабжения, электрические провода.

На работу подрядчику дадут месяц. Итоги конкурса подведут 20 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU