В Самарской области из-под медицинского наблюдения по коронавирусу отпустили 851 человека
В Самарской области за прошедшие сутки провели 1 330 анализов на коронавирус. 1 030 из них – в Центре гигиены и эпидемиологии, еще 300 – в СПИД-центре. Такие цифры приводит оперштаб Самарской области.
- Под медицинским наблюдением остаются 2303 человека, за сутки завершено меднаблюдение 851 человека, - отметили в оперативном штабе.
Напомним, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали еще один случай заражения коронавирусом. Таким образом, вирус подхватили 21 житель Самарской области. Выздоровели 14 человек.
Режим самоизоляции в регионе продлили до 19 апреля. Однако ЗАГСы и МФЦ начнут работу, они будут принимать посетителей по записи. Также по записи могут начать работать парикмахерские, салоны красоты и химчистки.
ИСТОЧНИК KP.RU