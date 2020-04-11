В Самарской области из-под медицинского наблюдения по коронавирусу отпустили 851 человека

11 Апр 2020 2020-04-11T15:10:32+03:00

За сутки в регионе провели 1 330 анализов на COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самарской области за прошедшие сутки провели 1 330 анализов на коронавирус. 1 030 из них – в Центре гигиены и эпидемиологии, еще 300 – в СПИД-центре. Такие цифры приводит оперштаб Самарской области.

- Под медицинским наблюдением остаются 2303 человека, за сутки завершено меднаблюдение 851 человека, - отметили в оперативном штабе.

Напомним, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали еще один случай заражения коронавирусом. Таким образом, вирус подхватили 21 житель Самарской области. Выздоровели 14 человек.

Режим самоизоляции в регионе продлили до 19 апреля. Однако ЗАГСы и МФЦ начнут работу, они будут принимать посетителей по записи. Также по записи могут начать работать парикмахерские, салоны красоты и химчистки.

ИСТОЧНИК KP.RU