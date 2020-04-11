В Самаре спасатели эвакуировали с острова рыбака

11 Апр 2020 2020-04-11T15:28:07+03:00

Спасатели на маломерном судне добрались до пострадавшего и эвакуировали его с острова на левый берег Волги. Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

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В Самаре спасатели эвакуировали с озера на острове Поджабный на Волге 23-летнего рыбака. Лодка молодого человека прохудилась и начала тонуть прямо посреди водоема, добраться до берега на неисправном плавсредстве не было возможности, сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

- Озеро на острове в период паводка разлилось и добраться до берега на неисправном плавсредстве самостоятельно не было возможным. Спасатели на маломерном судне добрались до пострадавшего и эвакуировали его с острова на левый берег реки Волга, - рассказали в ПСС.

Спасатели предупреждают рыбаков, что в период паводка и во время режима самоизоляции не стоит рисковать своей жизнь и отправляться в незнакомые места без лишней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU