На улице много людей: в Самаре решили отметить окончание самоизоляции
Жителям Самары изрядно надоело сидеть дома. В эту пятницу, 10 апреля, Яндекс, который мониторит, как жители разных городов соблюдают самоизоляцию, оценил ситуацию на улицах Самары в 2,7 балла. По шкале Яндекса это соответствует тому, что на улице много людей (от 2,5 до 3,9 балла).
Однако уже на следующий день, в субботу, 11 апреля, самарцы снова проявили сознательность и остались дома. Правда, индекс все равно высоковат – 3,4 балла.
А вот в понедельник Яндекс может не рассчитывать на домоседов. Хотя бы потому, что люди постепенно начинают возвращаться на работу, а власти рассматривают возможность разрешить работу парикмахерским и салонам красоты.
ИСТОЧНИК KP.RU