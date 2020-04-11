На улице много людей: в Самаре решили отметить окончание самоизоляции

11 Апр 2020 2020-04-11T16:31:43+03:00

Однако уже на следующий день, в субботу, самарцы были более сознательны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу Яндекс оценил людей на улице областной столицы на 2,7 балла, что оценивается, как много

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Жителям Самары изрядно надоело сидеть дома. В эту пятницу, 10 апреля, Яндекс, который мониторит, как жители разных городов соблюдают самоизоляцию, оценил ситуацию на улицах Самары в 2,7 балла. По шкале Яндекса это соответствует тому, что на улице много людей (от 2,5 до 3,9 балла).

Однако уже на следующий день, в субботу, 11 апреля, самарцы снова проявили сознательность и остались дома. Правда, индекс все равно высоковат – 3,4 балла.

А вот в понедельник Яндекс может не рассчитывать на домоседов. Хотя бы потому, что люди постепенно начинают возвращаться на работу, а власти рассматривают возможность разрешить работу парикмахерским и салонам красоты.

ИСТОЧНИК KP.RU