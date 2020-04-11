Доктор Мясников: «Коронавирус показал, что наше здравоохранение лучше готово к экстремальным условиям, чем западное»
Известный врач Александр Мясников, автор книг о здоровье, теле- и радиоведущий в колонке для сайта kp.ru высказался о распространении коронавируса в России, Европе и США. По его словам, наша страна справляется с заразой гораздо лучше стран запада.
- Наша громоздкая и, как мне представлялось, устаревшая система здравоохранения с упором не на первичную амбулаторную помощь, а на стационары, на деле может оказаться более приспособлена к экстремальным условиям. У нас в разы больше больничных коек на душу населения, чем на Западе. Мир с удивлением узнал, что-то аппаратов ИВЛ и средств защиты у нас больше, чем у них, - отметил Мясников.
При этом, по словам врача, медицина Европы и США рухнула под напором коронавируса.
- Я не буду сейчас иронизировать над системой здравоохранения США и Европы (стран, тратящих на медицину немыслимые для нас деньги), которая буквально рухнула от небольшого (назовём вещи своими именами) по отношению к общей смертности количества тяжёлых случаев. В мире за день умирает 160-180 тыс человек. Небольшого, но не ожидаемого, - высказался Александр Мясников.
За последние сутки в России зарегистрировали 1 667 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всех заразившихся в Москве – 1 030 случаев.
ИСТОЧНИК KP.RU