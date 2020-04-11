Адвокат Леонид Ольшанский рассказал самарцам, как выходить на работу, вернувшись из другого региона

11 Апр 2020 2020-04-11T17:17:24+03:00

Согласно закону, если вы приехали в Самарскую область, как минимум две недели надо побыть на самоизоляции обязательно

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Апрель в России оказался нерабочим месяцем. В регионах вводят режим самоизоляции. Самарская область не стала исключением – сидеть дома придется как минимум до 19 апреля. Однако в связи с этой ситуацией возникает много вопросов. Один из них – человек приехал из другого города и хотел самоизолироваться на две недели, но работодатель заставляет работать. Что делать?

- Вероятно, работодатель, руководитель того же ресторана или таксопарка, или стройки, сказал: мне простой не нужен, выходите на работу. Тогда уже вопрос не юридический, а психологический, - рассуждает почетный адвокат России Леонид Ольшанский. - Вариант первый - ты говоришь: «Я не имею права 14 суток выходить на работу. А зарплату ты мне не имеешь права не заплатить - есть постановление правительства России. Поэтому, извини, я не выйду 2 недели на работу».

Второй вариант, по словам Леонида Ольшанского, связан с осознанностью гражданина.

- Вариант номер два: «Ай, подумаешь, приехал я в Москву из Твери. Это же нигде не фиксируется. Если бы я из Испании прилетел, тогда была бы регистрация в аэропорту.» А поход на работу человека, вернувшегося из города внутри нашей страны, - это дело убеждения гражданина, но не закона, - приводит слова почетного адвоката России сайт kp.ru.

Другие советы юриста – в материале «Комсомольской правды».

ИСТОЧНИК KP.RU