В Самарской области рекомендовали не пускать людей в храмы и мечети из-за коронавируса

11 Апр 2020 2020-04-11T17:31:31+03:00

Это сделано, чтобы снизить риск распространения коронавируса в регионе. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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Главный государственный санитарный врач по Самарской области в субботу, 11 апреля, рекомендовал конфессиям не пускать прихожан в культовые здания (храмы, мечети, синагоги и т.д), а также принять меры, чтобы не допустить проведения массовых мероприятий: религиозных обрядов, церемоний различных конфессий, где задействовано большое количество людей. Это сделано, чтобы снизить риск распространения коронавируса в регионе.

Постановление вступило в силу с 11 апреля.

Напомним, в Самарской области зарегистрировали 21 случай заболевания коронавирусом. 14 человек уже поправились и сейчас дома.

Чтобы не допустить распространения вируса власти региона продлили режим самоизоляции до 19 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU