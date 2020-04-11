2020-04-11T21:22:15+03:00
Общество

Как будут работать кладбища на Вербное воскресенье и Пасху 2020 в Сызрани: закрывать ворота не будут, но ходить туда не советуют

Мэрия рассказала, как будут работать кладбища на Вербное воскресенье и Пасху в Сызрани 2020
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В мэрии Сызрани отмечают – на Пасху на кладбищах традиционно много людей, поэтому находиться там может быть опасно.В мэрии Сызрани отмечают – на Пасху на кладбищах традиционно много людей, поэтому находиться там может быть опасно.Фото: Екатерина Семенова
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Власти рассказали, как будут работать кладбища на Вербное воскресенье и Пасху в Сызрани 2020. В эти дни кладбища города продолжат работу – администрация не станет закрывать их ворота, однако власти просят жителей воздержаться от выхода на улицу.

- Одним из главных факторов сдерживающих распространение инфекции, остается самодисциплина. Я убедительно прошу вас, дорогие горожане, соблюдать режим самоизоляции, ответственно относится к своему здоровью и здоровью своих близких. По возможности помогите своим пожилым родственникам с покупкой продуктов и лекарств, ограничьте пребывание детей на улице и в общественных местах, минимизируйте передвижение по городу, - обратился к сызранцам глава города Николай Лядин.

В мэрии Сызрани отмечают – на Пасху на кладбищах традиционно много людей, поэтому находиться там может быть опасно.

Напомним, в Самарской области зарегистрировали 21 случай коронавируса. Один из заболевших – житель Сызрани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Как будут работать кладбища на Вербное воскресенье и Пасху 2020 в Сызрани: закрывать ворота не будут, но ходить туда не советуют
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